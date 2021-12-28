В Индонезии активизировался вулкан Мерапи
Джакарта, 28 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы, дважды за 28 декабря выбросил в небо горячие облака, сообщает CNN Indonesia.
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Вулкан Мерапи
По данным центра исследований, горячие облака спустились на расстояние 1,8 км.
Вулкан Мерапи проявляет активность с 5 ноября 2021 года. С этого времени были зафиксировано 18 выбросов лавы.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Лампунг.