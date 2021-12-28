Кемерово, , 08:50 — REGNUM Сотрудники кузбасского управления МЧС РФ с 30 декабря по 10 января переходят в режим повышенной готовности. К экстренному реагированию будут готовы 4774 человека и 2161 единица техники.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В управлении уточнили, что от МЧС РФ ежесуточно на дежурство будут заступать 1300 человек личного состава и 170 единиц техники.

А с сегодняшнего дня, 28 декабря, и по 9 января 2022 года на дежурство выходят более 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 586 сотрудников Росгвардии.

В праздничные дни к охране правопорядка также будут привлечены частные охранные организации, представители казачьих формирований, кинологи со служебно-розыскными собаками.