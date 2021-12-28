Берлин, , 08:42 — REGNUM Белая медведица по кличке Катюша, которая считалась старейшим представителем вида на европейском континенте, скончалась в берлинском зоопарке 24 декабря в возрасте 37 лет. Об этом 27 декабря учреждение сообщило на своем сайте.

Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

Она родилась в ноябре 1984 году в зоопарке немецкого города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг), а в 1985 году была перевезена Берлин. По словам специалистов зоопарка, медведица много лет страдала от сердечного заболевания. Несмотря на это Катюша смогла дожить до внушительного возраста благодаря регулярному контролю со стороны ветеринаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в зоопарке американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) появился на свет детеныш одного из редких видов орангутанов — суматранского орангутана.

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