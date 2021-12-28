Ташкент, , 08:42 — REGNUM Латвия является, надежным и важным партнером Узбекистана в ЕС, на протяжении многих лет содействует выходу страны на рынки Прибалтики и Скандинавии. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

«Между нашими государствами сложились традиционно дружеские и взаимовыгодные отношения. Латвийская Республика оказывает Узбекистану неизменную поддержку в рамках международных организаций и Европейского союза», — подчеркнул Мирзиёев.

Вместе с тем, по словам президента, имеются еще большие нереализованные возможности для развития сотрудничества, отмечена необходимость эффективно использовать потенциал торговых отношений между двумя странами, активно продвигать совместные проекты и программы в сферах транспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, туризма.

«Планируемые в 2022 году визиты в Узбекистан латвийских делегаций высокого уровня откроют новые возможности для расширения взаимодействия», — отметил Мирзиёев.