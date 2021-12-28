Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области сократилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным данным, за последние сутки, 27 декабря, в регионе официально подтверждено 260 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на шесть случаев больше, чем было выявлено 26 декабря.

Всего в Ульяновской области сделано 1 593 215 лабораторных исследований.

Отметим, что за последние сутки число контактных лиц, остающихся под наблюдением, снизилось с 12 147 до 12 047 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в предновогодние дни и каникулы в Ульяновской области смягчили ограничительные меры: в торговые центры сделали свободный вход с 8 утра до 17 часов во все дни, а вечером посетители обязаны предъявлять QR-коды о вакцинации.