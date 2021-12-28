Киев, 28 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Киеве объяснили, почему президент страны Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине. Как заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, украинский лидер до сих пор испытывает страх перед российским политиком.

Владимир Зеленский

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Он добавил, что Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию.

«По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — сказал парламентарий.

«У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему ещё есть тот страх, он же там когда-то ещё и извинялся [перед Кадыровым]», — отметил украинский депутат в одном из своих роликов на Youtube.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если Зеленский продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве, то Украину необходимо будет присоединить к России.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Украине следует прислушаться к словам главы Чечни о возможном присоединении к России и отнестись к ним серьёзно. Случись чего, если Зеленский совершит роковую для себя ошибку, то «кадыровский спецназ» войдет на Украину, как нож в масло, подчеркнул эксперт.

Напомним, в 2014 году резидент Украины Владимир Зеленский, будучи руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче. В ролике чеченский лидер был изображён во время молитвы, кадры сопровождались шутками. Вскоре Зеленский публично извинился перед Кадыровым, однако у этой истории осталась скрытая часть.

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