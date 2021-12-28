Москва, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. До десяти градусов мороза ожидается в Москве 28 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Синоптики рассказали, что инициатива в атмосфере начнёт переходить к гребню антициклона, поэтому вероятность осадков пойдёт на убыль, концентрация облачности уменьшится, а температурный фон окажется ниже климатической нормы.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег. Столбики термометров опустятся до десяти градусов мороза, в Подмосковье — до минус 12. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.