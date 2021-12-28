Чита, , 08:40 — REGNUM Объём субсидирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в 2022 году будет увеличен до 5,9 миллиарда рублей. Подробности в совещании, которое накануне, 27 декабря, провёл сибирский полпред Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Самолёт

Участие в мероприятии приняли главы дальневосточных регионов. Планируется 36 маршрутов, 7320 рейсов (в одном направлении) и перевозка не менее 250 тысяч пассажиров. Соответствующий проект документа внесен Минтрансом России в правительство РФ.

С января 2022 года единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск — Чита — Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на субсидирование в 2022 году магистральных авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России. Еще более 4 миллиардов будет направлено на субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. Почти 6 миллиардов рублей — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

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