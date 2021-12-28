Москва, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ подготовил мероприятия на период новогодних праздников, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Так, с 3 по 9 января посетители комплекса «Техноград» смогут посетить занятия по программированию, робототехнике, веб-дизайну и маркетингу, получить консультации по профориентации и поучаствовать в увлекательных играх.

Всего «Техноград» подготовил около 50 познавательных и творческих мероприятий для москвичей всех возрастов. Участие в них бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ в «Технограде» в рамках проекта «Мама онлайн» открылся онлайн-курс для самозанятых мам.

Читайте ИА REGNUM: «Техноград» на ВДНХ открывает онлайн-курсы для самозанятых мам