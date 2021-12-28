Токио, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Во второй половине 2020-х годов собирается высадить своих астронавтов на Луне японское правительство. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания стратегии освоения космического пространства, его слова приводит агентство «Киодо».

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Уточняется, что полет и высадка на естественный спутник Земли запланированы в рамках более широкой программы деятельности в районе Луны и на ее поверхности. При этом такая программа будет осуществляться Японией вместе с США.

Также ранее, в декабре, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) начало прием заявок на участие в новом наборе астронавтов для такого полета, который будет проходить до начала марта следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках перспектив совместного с Россией строительства научной станции на естественном спутнике Земли, одобрил Китай.