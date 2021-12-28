Москва, , 08:40 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский снова предложил отказаться от почти десятидневного празднования Нового года и дать гражданам право самим выбирать, когда отмечать, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

По его мнению, следует отказаться от фиксированных каникул и к 28 обычным отпускным дням добавить еще 15 — «пусть сами выберут, когда их взять».

Депутаты от ЛДПР уже несколько лет предлагают отказаться от длинных новогодних праздников.

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