Ташкент, , 08:40 — REGNUM Узбекистан привержен продолжению демократических преобразований, обеспечению последовательности в проведении комплексных реформ на основе Стратегии развития Нового Узбекистана. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, главной целью в Стратегии развития определено обеспечение прав, свобод и законных интересов каждого гражданина страны, строительство открытого, свободного общества и справедливого государства.

«Основная задача — превратить Узбекистан к 2030 году в страну с доходами населения выше среднего. В этой связи большое внимание уделяется углублению рыночных реформ, созданию новых рабочих мест, поддержке частного сектора, широкому привлечению иностранных инвестиций и технологий», — отметил глава Узбекистана.

Он подчеркнул, что будут продолжены взвешенная, глубоко продуманная внешняя политика и экономическая дипломатия. По его словам, одним из приоритетных направлений остается укрепление добрососедских отношений и партнерства с государствами Центральной Азии.

Также, отметил президент, Узбекистан выводит на качественно новый уровень многоплановое сотрудничество с Россией, Китаем, США, а также странами Европы, Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

«Мы должны быть открыты миру, а мир открыт для нас — таково требование современного развития. Будет принята новая Концепция внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан», — сообщил глава Узбекистана.