Объединение маленьких регионов РФ предпочтительнее слияния крупных — мнение
Якутск, 28 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Объединять предпочтительнее прежде всего маленькие и соседствующие регионы России. Такое мнение высказал 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что некоторые регионы России имеет смысл объединить по экономическим причинам.
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Особое внимание, говоря об объединении регионов, он обратил на важность проведения честного референдума среди населения субъектов. Эксперт выразил опасения, что результаты такого голосования могут быть подтасованы, и напомнил, что многие люди перестали верить в эффективность и честность выборов.
Андрей Данилов также подчеркнул, что при объединении важно учитывать часовые пояса, чтобы в каждом регионе было единое время, иначе управлять такой территориальной единицей будет неудобно.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперт также опасается, что укрупнение регионов выльется в чехарду в их управлении, которая может продлиться в течение пяти лет. При этом ощутимого экономического эффекты такие перемены не принесут, полагает политолог.
С инициативой укрупнять регионы ради экономической цели выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.