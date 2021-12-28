Ташкент, 28 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 27 декабря в Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Латвийской Республики Рейниса Трокши, Венгрии Дьюлы Ковача, Французской Республики Орелии Бушез и Королевства Саудовская Аравия Юсуфа аль-Утайби», — говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что глава государства искренне поздравил вновь назначенных послов с началом дипломатической миссии в Узбекистане.

«Узбекистан придает важное значение развитию конструктивного диалога, расширению взаимовыгодного партнерства с зарубежными государствами и международными организациями», — говорится в сообщении.