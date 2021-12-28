Вашингтон, 28 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден раскритиковал некоторые положения подписанного им оборонного бюджета на текущий финансовый год. Они касаются тюрьмы на военно-морской базе США в кубинском заливе Гуантанамо, а также ситуации вокруг Афганистана и Ирака, сообщает пресс-служба Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

В своём письменном заявлении Байден указал, что положения бюджета по-прежнему не позволяют использовать средства, чтобы передавать узников Гуантанамо определённым иностранным государствам. Другим разделом запрещено использовать средства для перевода таких заключённых в США без выполнения ряда условий.

«В некоторых обстоятельствах эти положения могут затруднить выполнение окончательного решения суда, который распорядился освободить узника», — пояснил глава США.

Есть разделы бюджета, вызывающие «конституционные проблемы». Так, некоторые положения по Афганистану и Ираку фактически вынудят ведомства и управления передавать определённым комитетам отчёты с секретными сведениями. Президент в соответствии с конституцией может предотвращать разглашение такой информации ради защиты национальной безопасности, добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден подписал оборонный бюджет на финансовый год, начавшийся в Соединённых Штатах 1 октября. Бюджет составил $770 млрд.

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