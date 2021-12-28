Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ снят режим ЧС муниципального уровня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к утру 28 декабря все потребители подключены к отоплению и горячему водоснабжению.

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Как отмечается, температура в помещениях соответствует нормативам. При этом в городе вводится режим повышенной готовности на праздничный период.

«Самое страшное позади, вместе мы сделали всё, чтобы не допустить тяжелых последствий аварии на ТЭЦ-1. Сегодня на ТЭЦ-1 работают 5 котлов, один в резерве, начаты работы по восстановлению седьмого котла», — отметил мэр Игорь Шутенков.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введён 23 декабря после пожара на ТЭЦ-1, в результате чего более 1 тыс. многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды.

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