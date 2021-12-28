Иркутск, , 08:35 — REGNUM В ГУ МЧС РФ по Иркутской области по итогамвнеплановой проверки решено приостановить работу ТРЦ «СильверМОЛЛ». Как сообщает 28 декабря пресс-служба ведомства, выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.

Противопожарная служба Дарья Драй © ИА REGNUM

Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд города Иркутска. Протокол о временном запрете деятельности торгового центра в качестве необходимой меры обеспечения по делу об административном производстве в связи с угрозой жизни и здоровью неопределенному кругу лиц приведен в исполнение инспекторами государственного пожарного надзора — входные двери опечатаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года посетителей торгового центра «СильверМолл» пришлось эвакуировать из-за пожара: на крыше комплекса загорелся силовой кабель. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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