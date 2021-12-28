Саратов, , 08:40 — REGNUM Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павлу Мигачёву объявлен выговор. Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания подписал губернатор региона Валерий Радаев.

Флаг Саратовской области

Главе минстроя Саратовской области объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в необеспечении контроля за реализацией мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области право получения именного сертификата для детей-сирот на покупку жилья возникает при достижении получателем 23 лет (ранее — 25 лет). Новая мера поддержки позволит приобрести жилое помещение в любом муниципальном образовании области.

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