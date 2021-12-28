Варшава, , 08:34 — REGNUM 27 декабря президент Польши Анджей Дуда наложил вето на скандально известные поправки к закону о средствах массовой информации. Они не будут приняты. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

«Во-первых, это вопрос о защите права собственности, во-вторых, вопрос о защите свободы экономической деятельности, в-третьих, вопрос о защите деловых интересов, в-четвертых, польско-американское соглашение 1990 г. о взаимных экономических отношениях. Все эти аспекты я учел, принимая решение, особенно учитывая вопрос о субъектах, которые могут иметь разрешение на вещание в Польше, потому что изменения закона имели бы серьезные последствия», — пояснил президент свое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, одобренный Сеймом законопроект о внесении поправок в закон о СМИ предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, популярного оппозиционного телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.

После одобрения Сеймом поправки были направлены на утверждение президенту Анджею Дуде, однако после того, как тот отказался их подписывать, они не будут приняты.

Ранее законопроект раскритиковали в Госдепе США.