Якутск, , 08:40 — REGNUM Укрупнение регионов выльется в чехарду в их управлении, которая может продлиться в течение пяти лет. При этом ощутимого экономического эффекта такие перемены не принесут, уверен политолог из Якутии Андрей Данилов. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас в стране денег особо нет на то, чтобы заниматься перестановкой мест слагаемых. Да, может быть с экономической точки зрения после укрупнения может случиться чисто показательный эффект. Но в конце концов сейчас даже в армии упор делается не на крупные соединения, а на самостоятельные единицы. Важно, чтобы небольшие структуры справлялись со своими обязанностями, это гораздо удобнее», — отметил эксперт.

У него есть опасения, что такие укрупнения могут привести к росту количества чиновников. Политолог также подчеркнул, что «благосостояние кроется не в размере региона, а гораздо глубже, в экономике, потому что она — основа всего».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт также выразил мнение, что к укрупнению регионов нужно подходить осторожно и с учётом мнения людей, особенно если дело касается национальных республик.

Предложение обдумать укрупнение регионов с экономической целью высказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.