Якутск, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Укрупнение регионов выльется в чехарду в их управлении, которая может продлиться в течение пяти лет. При этом ощутимого экономического эффекта такие перемены не принесут, уверен политолог из Якутии Андрей Данилов. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Сейчас в стране денег особо нет на то, чтобы заниматься перестановкой мест слагаемых. Да, может быть с экономической точки зрения после укрупнения может случиться чисто показательный эффект. Но в конце концов сейчас даже в армии упор делается не на крупные соединения, а на самостоятельные единицы. Важно, чтобы небольшие структуры справлялись со своими обязанностями, это гораздо удобнее», — отметил эксперт.

У него есть опасения, что такие укрупнения могут привести к росту количества чиновников. Политолог также подчеркнул, что «благосостояние кроется не в размере региона, а гораздо глубже, в экономике, потому что она — основа всего».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт также выразил мнение, что к укрупнению регионов нужно подходить осторожно и с учётом мнения людей, особенно если дело касается национальных республик.

Предложение обдумать укрупнение регионов с экономической целью высказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.