У России нет денег на перестановку мест слагаемых — эксперт
Якутск, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Укрупнение регионов выльется в чехарду в их управлении, которая может продлиться в течение пяти лет. При этом ощутимого экономического эффекта такие перемены не принесут, уверен политолог из Якутии Андрей Данилов. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря.
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У него есть опасения, что такие укрупнения могут привести к росту количества чиновников. Политолог также подчеркнул, что «благосостояние кроется не в размере региона, а гораздо глубже, в экономике, потому что она — основа всего».
Как сообщало ИА REGNUM, эксперт также выразил мнение, что к укрупнению регионов нужно подходить осторожно и с учётом мнения людей, особенно если дело касается национальных республик.
Предложение обдумать укрупнение регионов с экономической целью высказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.