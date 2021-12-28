Кемерово, 28 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В муниципалитетах Кемеровской области обозначили 103 площадки, где можно безопасно запустить фейерверки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, их размещение можно уточнить в городах и районах.

ИА REGNUM Фейерверк

Решено, что во время праздников на объектах с массовым пребыванием людей будут дежурить сотрудники государственного пожарного надзора и пожарно-спасательных отрядов.

Кроме того, муниципалитетам рекомендовали привлечь волонтёров.