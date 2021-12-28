Петропавловск-Камчатский, 28 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Камчатские спасатели утром 28 декабря вызволили из снежного плена застрявший в кальдере вулкана Горелый вездеход, в котором к месту работы направлялись пятеро рабочих. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

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Просьба о помощи поступила в дежурную смену регионального МЧС днём 27 декабря, после того как пассажирам вездехода пришлось прекратить безуспешные попытки выбраться самостоятельно.

пресс-служба МЧС «Ситуацию усугубляло то, что люди к тому моменту уже начали замерзать, а с собой у них не было продуктов питания».

При получении сигнала было принято решение задействовать в поисково-спасательной операции сотрудников сразу двух подразделений, оснащённых специализированной техникой: снегоходами, аварийно-спасательной машиной и тягачом.

В качестве подстраховки руководство Мутновской электростанции было готово привлечь к операции ратрак, но в данном случае спасатели справились без привлечения подобной спецтехники.

Несмотря на циклон, спасатели МЧС смогли пробиться к месту нахождения терпящих бедствие людей, которых утром 28 декабря благополучно доставили к месту работы. Никому из бывших «снежных пленников» медпомощь не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержки 11 авиарейсов из аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском.

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