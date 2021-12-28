Сеул, 28 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 28 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и представителей морской пехоты.

Известно, что 27 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1385.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 3181.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3865 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 615 532.

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