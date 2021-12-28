Сеул, 28 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Свою работу навсегда прекратит угольная электростанция «Хонам» расположенная в городе Ёсу провинции Чолла-Намдо на юге Южной Кореи и являющаяся старейшей в стране. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба министерства промышленности, торговли и энергетики.

Угольная электростанция

Работа электростанции будет прекращена в соответствии с правительственным планом перехода на возобновляемые источники энергии и сокращением выбросов углеводородов и других вредных веществ в атмосферу. На месте электростанции планируется построить предприятие по производству сжиженного природного газа.

Электростанция была введена в строй в 1973 году. В 2017 году был введён в действие план по её закрытию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении правительством Южной Кореи на развитие ядерной отрасли около $540 млн. На выделенные средства будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для повышения безопасности ядерных реакторов.