Чадан, Тува, , 08:29 — REGNUM В тувинском городе Чадан рано утром 28 декабря произошёл пожар в здании бюро судебной медицинской экспертизы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании поступило в 04:30 по местному времени.

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К моменту прибытия пожарных одноэтажное строение было охвачено пламенем. К ликвидации пожара были привлечены девять человек и четыре единицы техники. В результате им удалось не допустить перехода огня на соседние здания.

«Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли своевременно и благодаря их грамотным действиям крупный пожар на площади более 140 кв. м был оперативно ликвидирован», — отметил начальник пожарно-спасательной части №6 по охране Дзун-Хемчикского района Ангыр Сонай.

В причинах пожара в настоящее время разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории по региону.