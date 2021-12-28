Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан после встречи с главой Службы государственного инспектора Грузии Лондой Толорая призвала депутатов парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» приостановить рассмотрение законопроекта об упразднении ведомства госинспектора. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

По словам американского дипломата, сложно объяснить, почему при разделении службы на два ведомства предполагается увольнение всех, кто там работает. При этом законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном порядке в течение этой недели.

«Ускорение этой законодательной инициативы, когда нет необходимости её ускорять, непроведение консультаций с государственным инспектором и её сотрудниками — это странный процесс. У нас будет просьба к парламенту запаузировать, замедлить процесс», — сказала Дегнан.

Она отметила, что Служба государственного инспектора играет важную роль в защите прав граждан, контролируя деятельность чиновников. У посла вызывает «тревогу» стремление депутатов «Грузинской мечты» принять законопроект без консультаций с Толорая и другими заинтересованными сторонами.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.

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