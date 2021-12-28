Москва, 28 декабря 2021, 08:28 — REGNUM Маркетплейс «Москва — добрый город» приглашает москвичей выбрать новогодние подарки от социально ориентированных некоммерческих организаций НКО, сообщается на портале мэра столицы.
На сайте проекта собраны магазины 26 НКО, благотворительных фондов и государственных бюджетных учреждений. Все изделия выполнены в мастерских, где работают люди с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
У москвичей появилась уникальная возможность — совместить покупку новогоднего подарка с благотворительностью. Каждый подарок, представленный на социальном маркетплейсе, — это уникальная вещь, сделанная вручную.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве победителями конкурса «Москва — добрый город» стали более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
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