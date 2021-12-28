Москва, 28 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Маркетплейс «Москва — добрый город» приглашает москвичей выбрать новогодние подарки от социально ориентированных некоммерческих организаций НКО, сообщается на портале мэра столицы.

Lindsey B Новогодние подарки

На сайте проекта собраны магазины 26 НКО, благотворительных фондов и государственных бюджетных учреждений. Все изделия выполнены в мастерских, где работают люди с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

У москвичей появилась уникальная возможность — совместить покупку новогоднего подарка с благотворительностью. Каждый подарок, представленный на социальном маркетплейсе, — это уникальная вещь, сделанная вручную.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве победителями конкурса «Москва — добрый город» стали более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

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