Москва, , 08:27 — REGNUM Москва продолжает работу с партнерами для снижения доли доллара в международных расчетах, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Доллар Greg Dunlap

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнёрами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах», — сказал он РИА Новости.

Биричевский подчеркнул, что с некоторыми странами Россия уже переходит на взаиморасчеты в национальных валютах.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил о постепенном сокращении роли доллара в современной международной торговле. По его словам, если последние 20 лет 80% и даже почти 90% мировой торговли велось в долларах, то сегодня — только около 50%.

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