Сеул, , 08:25 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Япония проводят консультации о возможности проведения трёхсторонних переговоров министров обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства Пу Сын Чхана.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, встреча Со Ука, Ллойда Остина и Нобуо Киси состоится в середине января 2022 года на Гавайях.

Известно, что встреча министров обороны трёх стран состоится впервые за два года. Последняя встреча глав оборонных ведомств Южной Кореи, США и Японии прошла в ноябре 2019 года в Бангкоке (Таиланд).

Тем не менее существует вероятность того, что из-за штамма «Омикрон» трехсторонняя встреча пройдёт в онлайн-формате.