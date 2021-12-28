Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в разграблении ресурсов страны
Каракас, 28 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Оппозиция Венесуэлы намерена продолжить «вопиющее разграбление» ресурсов страны. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия.
Иван Шилов ИА REGNUM
Венесуэла
«Они намерены продолжать откровенное разграбление ресурсов всех венесуэльцев беспринципным политическим классом, оторванным от национальных интересов», — написал Пласенсия.
По его словам, рано или поздно «справедливость восторжествует», и «они должны будут ответить перед нашим народом».