Каракас, 28 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Оппозиция Венесуэлы намерена продолжить «вопиющее разграбление» ресурсов страны. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Они намерены продолжать откровенное разграбление ресурсов всех венесуэльцев беспринципным политическим классом, оторванным от национальных интересов», — написал Пласенсия.

По его словам, рано или поздно «справедливость восторжествует», и «они должны будут ответить перед нашим народом».