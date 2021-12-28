Якутск, , 08:29 — REGNUM К вопросу укрупнения регионов нужно подходить осторожно, особенно если дело касается национальных республик. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря политолог из Якутии Андрей Данилов.

Регионы России

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«Первым делом нужно объединить логику и мышление наших руководителей. Это прежде всего. Я не говорю уж о слове с делом. Регионы объединять — дело неблагодарное, люди не воспримут, это во-первых. Во-вторых, сложились уже национально культурно региональные стереотипы, которые ломать будет очень сложно», — считает эксперт.

В пример он привёл историю в Дагестане и Ингушетии, где передавали территории и были сильнейшие протесты. Он уверен, что если этот вопрос снова коснётся национальных республик, протест будет сильным и несомненно негативно повлияет на федеративные отношения, которые выстраивались в стране в течение последних двадцати лет.

Говоря о Дальнем Востоке, он отметил, что тут тоже есть национальные территории, которые имеют право и должны быт отдельными. Андрей Данилов считает, что укрупнять их категорические не стоит, и тем более переносить центры национальных республик в другой регион.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что некоторые регионы России стоит объединять в единый субъект по экономическим причинам. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии.