Сердобск, Пензенская область, , 08:23 — REGNUM В городе Сердобске Пензенской области по факту смерти четырех человек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Печь

Тела троих мужчин и одной женщины обнаружили днем 27 декабря в квартире дома по улице М. Горького в Сердобске. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате эксплуатации печи, оборудованной газовой горелкой. На телах погибших при осмотре повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 10 ноября в одной из квартир города Пензы обнаружили тела 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери.

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