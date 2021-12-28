Москва, 28 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Вероятность перспективы отключения России от международной межбанковской системы SWIFT оценил 28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

Как указал в интервью РИА Новости Биричевский, SWIFT является международной частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии и потому неясно, как США намерены осуществить свои такого рода угрозы.

«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю — никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года», — сказал он.

Также российский дипломат отметил, что подобная риторика на Западе то исчезает, то вдруг появляется с новой силой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в МИД РФ заявили, что обвинения со стороны Киева в адрес главы Минтранса России Виталия Савельева и его заместителя в якобы организации незаконной переправки людей через границу двух стран являются недопустимой выходкой.