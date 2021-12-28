Ташкент, , 08:18 — REGNUM Более 9000 воспитанников домов «Мехрибонлик» (детдомов) и детей, оставшихся без попечения родителей, получат в Узбекистане новогодние «подарки президента». Об этом 28 декабря сообщает Газета.уз.

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Журналисты издания отмечают, что помимо традиционных сладостей и учебных принадлежностей, в подарочный комплект вошла и детская энциклопедия. По последним данным, около 1000 детей старше 12 лет получат планшеты.

Отмечается, что всего в Узбекистане сформировано 9070 наборов подарков.

«В 10 регионов они доставлены самолётами, в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области — на машинах. Подарки будут вручены 29−30 декабря на «президентских ёлках», — говорится в публикации.

При этом, в ней не указываются источники финансирования, на которые подарки были приобретены.