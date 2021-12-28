Омск, , 08:18 — REGNUM Дорожные службы Омска ночью 28 декабря приступили к устранению последствий снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Омске продолжаются работы по очистке автомагистралей. Состояние проезжей части контролируют ответственные службы.

Снегопад начался 27 декабря примерно в 23:00 по местному времени и продолжался всю ночь. Была выведена подметальная техника. Также проводилась обработка дорог противогололёдными материалами и вывоз снега.

За прошедшие сутки для обработки дорог израсходовано 972 тонны антиобледенителей, вывезено 5300 кубометров снега (в том числе 3198 кубометров — в ночное время).

Комплекс мероприятий по зимней уборке продолжается. Запланированы работы по снятию наледи и накатов, раздвижка снежных валов, вывоз снега и так далее. В дневную смену планируют задействовать 206 единиц спецтехники, более 260 рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 декабря в Омской области ожидается морозная погода без существенных осадков.

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