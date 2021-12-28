Москва, 28 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Завод по производству автоматов Калашникова и патронов к ним планируется открыть в Венесуэле в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.

Михаил Калашников

«Российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Рассчитываем осуществить их запуск в 2022 году», — сказала Решетникова.

По ее словам, строительство такого завода идёт активными темпами в сотрудничестве с венесуэльскими партнёрами.