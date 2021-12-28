Москва, , 08:28 — REGNUM США не смогут ограничить конвертацию рубля как российской национальной валюты, подобные утверждения фантастичны, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в западных СМИ появились публикации о возможных новых санкциях против России, в числе которых — отключение страны от системы SWIFT и ограничение конвертации рубля в другие иностранные валюты. Такие меры обсуждаются из-за якобы подготовки Москвой «вторжения» на Украину.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — заявил Биричевский РИА Новости, комментируя возможность ограничений для рубля.

По его словам, попытки запретить отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции возможны, такое часто происходит. Однако ограничения, касающиеся обмена рубля — «это что-то из разряда фантастики».

Как сообщало ИА REGNUM, в руководстве России не раз заявляли, что ни на кого нападать не собираются.

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