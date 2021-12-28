Ред-Дир, , 08:14 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В составе сборной России шайбы забросили нападающие Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. У швейцарцев отличились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Сборная России набрала три очка и занимает третье место в группе B. В следующем матче российская команда сыграет против Словакии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче на чемпионате мира российская «молодёжка» проиграла сборной Швеции со счётом 3:6.

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