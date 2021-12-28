Москва, 28 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 декабря завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,94% до $78,84, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Alwaght.com Нефть

В начале дня нефтяной рынок находились под давлением из-за сокращения числа полётов и отменённых рейсов. Авиационная отрасль вновь оказалась под ударом.

24 декабря в мире отменили 2200 авиарейсов на фоне стремительного распространение штамма «Омикрон», в том числе среди пилотов и членов экипажа. Это вызвало опасения по поводу будущего спроса на энергоносители.

На американской сессии цена заметно подросла. Инвесторы отбросили опасения в начале сессии, связанные с распространением варианта «Омикрон» и сосредоточились на новостях из Китая. Народный банк Китая обещал поддержку экономики.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своем решении не вводить новые коронавирусные ограничения в Англии до конца 2021 года.

Это также положительно отразилось на динамике нефтяных котировок. Джонсон призвал народ продолжать соблюдать осторожность.

Сегодня, 28 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $78,73. Покупатели на нефтяном рынке настроены вернуть цену к $80 за баррель к концу года. Технические условия благоприятные для продолжения роста.

4 января пройдёт заседание ОПЕК+. Ожидается, что альянс будет придерживаться ранее принятого решения — повышать объём добычи ещё на 400 тыс. баррелей в день.

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