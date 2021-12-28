Вашингтон, 28 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Вашингтон решил помочь гражданам Молдавии и дать им новые экономические возможности. Сделать это Госдеп США намерен с помощью программы по изучению английского языка, на реализацию которой в республике планируется направить до $135 тысячи. Об этом говорится в описании гранта, на который ссылается RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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»Изучение английского языка для молдаван — это путь к расширению экономических возможностей и способ узнать и оценить культуру и общество США», — пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Размер одного гранта может варьироваться от $15 тысяч до $50 тысяч, общий бюджет для реализации инициативы — $135 тысяч. Потенциальным грантополучателям предложили несколько тем для просветительской работы, включая развитие предпринимательства, поддержка свободных и честных выборов, борьба с коррупцией.

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Подать заявку на получение финансирования среди прочих могут молдавские или международные некоммерческие неправительственные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Госдепартамент США заявил о намерении реализовать в Молдавии две инициативы в области развития средств массовой информации и «просвещения» гражданского общества этой республики. Для «обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии» американское ведомство готово выделить до $3,2 млн.