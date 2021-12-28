Уфа, 28 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Исправительный центр для осужденных открылся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Сообщается, что центр площадью 900 кв. метров рассчитан на 70 осужденных и расположен на базе объекта недвижимости ООО «НПО ОргНефтеГаз». Лицам, отбывающим наказание здесь, разрешат пользоваться мобильной связью и интернетом, встречаться с родственниками, посещать общественные места.

«Стоит отметить, что в настоящее время исправительные центры имеют хорошие перспективы, а принудительные работы являются достойной альтернативой лишению свободы, ведь это позволяет увеличить трудовую занятость осужденных, обеспечить выплату исковых требований потерпевших, а также возместить осужденными стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с 1 января 2020 года после вступления в силу соответствующего Федерального закона, участок исправительного центра можно создавать при организациях, которые расположены вне территории исправительного центра и использовать труд осужденных к принудительным работам, что является хорошим подспорьем для предприятий Башкирии.

«Так, в рамках заключенного соглашения между УФСИН России по Республике Башкортостан и ООО «НПО ОргНефтеГаз» осужденные к принудительным работам будут привлечены к оплачиваемому труду на различных должностях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-сотрудника колонии осудили за получение взяток.