Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 75 905.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 143 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 70 323 пациента, в том числе 259 за сутки. Число контактных лиц в регионе, по состоянию на 28 декабря, составило 10 085 человека.