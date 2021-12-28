Москва, , 08:11 — REGNUM Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в вузе.

МГУ. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

По его словам, Асмолов призывает таким образом не учить детей. Тепляков добавил, что намерен контролировать в дальнейшем весь процесс обучения дочери в вузе.

«Естественно, я буду это делать. Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим — требование индивидуального плана обучения, — абсолютно законно», — сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Как сообщало ИА REGNUM, Асмолов направил главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить обучение Алисы в вузе. Он назвал данную ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», который может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.