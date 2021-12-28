Бухарест, 28 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Румынии с 1 января 2022-го года стартует акция по повышению размеров субсидий, выделяемых гражданам пенсионного возраста, а также инвалидам детства. Об этом 27 декабря сообщил румынские телеканал Antena3.

PavelD Румыния

Как заявил в интервью журналистам министр труда, семьи и социальной политики Румынии Мариус Будай, румынский парламент нашел юридическое обоснование для выделения соответствующих средств из нового государственного бюджета.

«Мы будем платить и действующие прибавки к пенсиям, и начнем новый этап соцобеспечения, — отметил, в частности, он. — Со временем пенсионные гарантии в нашей стране станут одними из самых стабильных в Европейском союзе». О деталях системы новых начислений не сообщается.

Напомним, согласно отчетам независимых статистических структур ЕС, Румыния наряду с Болгарией входит в число наиболее бедных государств Евросоюза. На грани нищеты в этой стране проживают более трети граждан. Около 80% пенсионеров в стране не могут своевременно платить по счетам ЖКХ.