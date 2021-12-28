Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 08:08 — REGNUM После того, как извержение вулкана на Пальме закончится, правительство Испании не забудет о жителях острова и будет работать над восстановлением и возобновлением работы острова. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время своего визита на Пальму.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, за восемь визитов на Пальму, которые он совершил с момента начала извержения вулкана 19 сентября, он узнал значение термина «пальмовская идентичность», который, по его словам, представляет собой чувство солидарности, преодоления сложностей и сопротивления жителей острова.

По его словам, съезд региональных глав, запланированный на январь 2022 года, будет перенесён на февраль того же года.