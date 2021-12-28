Москва, , 08:08 — REGNUM В начале дневной сессии 27 декабря курс доллара снижался до отметки 73,08 руб. Укреплению рубля способствовало два фактора: пик налоговых платежей и ослабление геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,30%, до 73,43 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 83,17 руб., фунт/рубль — на 0,20%, до 98,73 руб.

27 декабря завершился период выплат НДС, акцизов и НДПИ (объем ~1,5 трлн рублей). Южный и Западный военные округа России сообщили о завершении учений и возвращению военнослужащих в пункты постоянной дислокации.

Запад и Европу сильно беспокоило скопление большого числа российских военных на границе с Украиной.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения встречи.

Сегодня, 28 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $78,73. Покупатели на нефтяном рынке настроены вернуть цену к $80 за баррель к концу 2021 года.

В связи с этим курс доллара последние дни 2021 года будет определяться динамикой цен на нефть. Волатильность на рынке может быть высокой из-за низкой ликвидности в преддверии Нового года.

По паре доллар/рубль ожидается сохранение боковой динамики в диапазоне 73,00−74,50 руб.

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