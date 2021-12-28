Киев, 28 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует вернуться на родину в первой половине января, и сразу после чего он собирается ответить на все обвинения в свой адрес. Об этом 27 декабря бывший глава государства заявил в интервью украинскому «5-му каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По словам политика, его возвращение в Киев запланировано по графику. Порошенко отметил, что он не намерен согласовать все свои планы с действующим президентом страны Владимиром Зеленским. Экс-президент покинул Украину 17 декабря якобы для того, чтобы совершить дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Печёрский районный суд Киева вынес постановление о задержании Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.