Пенза, , 08:06 — REGNUM В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки умерли 11 человек. По состоянию на 28 декабря общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4598 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 684 человека, днём ранее больничный закрыли 673 пациента. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 81 068 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко установили второй комплекс модульной компрессорной кислородной станции.

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